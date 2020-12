(ANSA) – WASHINGTON, 14 DIC – Quotazioni del petrolio in

rialzo in avvio di settimana sulla scorta dell’ottimismo per il

progresso sui vaccini : il greggio Wti guadagna l1,12% rispetto

alle quotazioni di venerdì a 47,08 dollari al barile; il Brent

sale dell1,18% a 50,56 dollari . (ANSA).



Fonte Ansa.it