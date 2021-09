Tra le crescenti preoccupazioni contro l’acquisizione, si apprende che Philip Morris (NYSE:PM) ha esteso la scadenza per le restanti parti interessate per rinunciare alle proprie azioni, il che consentirà all’accordo di andare a buon fine. La società ha prorogato al 30 settembre il termine per l’offerta di azioni da parte dei possessori.

Informazioni sull’accordo di acquisizione

Philip Morris produce sigarette. Vectura (LON:VEC), d’altra parte, è un produttore di inalatori per l’asma. L’annuncio della Philip Morris che ha preso il controllo di Vectura ha fatto alzare le sopracciglia. Secondo quanto riportato dai media, Philip Morris sta acquistando il produttore di inalatori quotato a Londra come parte del suo obiettivo a lungo termine di sviluppare prodotti senza fumo. L’azienda sta anche lavorando sulle linee di essere un’organizzazione sanitaria e del benessere più ampia.

Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato? Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.



Gli azionisti di Vectura hanno deciso di rinunciare ai 165 pence per azione offerti da Philip Morris. Quasi il 75% sostiene l’accordo, valutato 1,1 miliardi di sterline.

Le voci contrarie all’accordo sono diventate più forti

Tuttavia, l’idea non è piaciuta ai gruppi sanitari che hanno espresso la loro opinione contro l’accordo. Gruppi sanitari come la British Lung Foundation e Asthma UK si sono chiesti se sia giusto per un gruppo del tabacco possedere un’azienda che fornisce soluzioni sanitarie per curare le malattie respiratorie causate dal fumo di sigarette.

In opposizione all’accordo, Sarah Woolnough, amministratore delegato di British Lung Foundation e Asthma UK, ha dichiarato:

“Ora c’è un rischio molto reale che l’accordo di Vectura con il grande tabacco porti l’industria delle sigarette a esercitare un’influenza eccessiva sulla politica sanitaria del Regno Unito. Chiediamo al governo di mantenere il suo impegno nei confronti della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità sul controllo del tabacco per prevenire questo accadendo.”

Nel frattempo, Jacek Olczak, amministratore delegato di Philip Morris, ha dichiarato che l’acquisizione di Vectura fa parte della strategia per spostare Philip Morris “oltre la nicotina”.

Sebbene Philip Morris abbia ricevuto le necessarie autorizzazioni regolamentari per l’accordo, la società non ha ancora ricevuto il 75% delle azioni necessarie per delistare Vectura. Pertanto, nel tentativo di dare alle parti interessate di Vectura il tempo di accettare la sua proposta, l’azienda produttrice di sigarette ha prorogato la scadenza al 30 settembre.

Danni Hewson, analista finanziario di AJ Bell, ha dichiarato:

“Phillip Morris non sta ignorando l’elefante nella stanza; ci sta costringendo tutti a dare un’occhiata dura. Il disagio è buono, tende a portare il cambiamento, ma bisogna fare attenzione che il cambiamento promesso arrivi e non ci siano deviazioni durante il viaggio.”