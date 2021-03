(ANSA) – TRIESTE, 20 MAR – La turca Ulusoy-14 è la prima nave

ad essere approdata, nel primo pomeriggio, alla Piattaforma

Logistica di Trieste (HHLA PLT ITALY), inaugurando nella pratica

la nuova infrastruttura, il cui taglio del nastro è avvenuto nel

settembre scorso.

La nave, carica di circa 273 unità, effettua un servizio che

collega Trieste al porto turco di Çeşme, gestito dall’armatore

Ulusoy, e che

Advertisements

fino ad ora era attivo al Trieste IntermodalMaritime Terminal (Timt) tra Molo VII e Molo VI del Porto Nuovo.D’ora in avanti, invece, la Ulusoy Sealines, rappresentata inItalia dall’agenzia marittima Samer & Co. Shipping, opereràesclusivamente agli accosti del nuovo terminal multipurposedella Piattaforma Logistica, con una toccata settimanale, ognisabato.La Piattaforma ha come primo azionista il colosso tedescoHamburger Hafen und Logistik Ag (Hhla). (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram