Sulla tempistisca dell’inizio della salita dei tassi, che alcuni indicano in luglio, ha risposto che “dipenderà dai dati, se ci sarà un’altra sorpresa sull’inflazione è certamente uno scenario che considereremo”. Attualmente la Bce ha un tasso sui depositi allo 0,5% e zero sulle operazioni di rifinanziamento.

Bce: possibili tassi positivi entro fine anno, lo afferma il governatore della Banca del Belgio Pierre Wunsch in un’intervista alla Bloomberg.

A meno che l'area euro non finisca in forte recessione.

Pierre Wunsch: La Bce potrebbe portare i tassi a zero o in territorio positivo entro fine anno

