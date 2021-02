(ANSA) – ROMA, 02 FEB – Nel 2020 il Pil italiano è calato

dell’8,8% (dato grezzo) mentre nel quarto trimestre del 2020 è

sceso del 2% rispetto al trimestre precedente e del 6,6%

rispetto al quarto trimestre del 2019. Lo rende noto l’Istat in

base alle stime provvisorie. Il dato è lievemente migliore delle

attese che indicavano un calo del 9%. Per il periodo ottobre-

dicembre il

consensus degli analisti indicava un calo tra il 2%e il 2,2%. In termini destagionalizzati nel 2020 il pilitaliano è sceso dell’8,9%.Il Pil acquisito per il 2021, quelloche si otterrebbe se la variazione di tutti e 4 i trimestridell’anno fosse zero, è positivo, pari a +2,3% (ANSA).

Fonte Ansa.it

