(ANSA) – ROMA, 30 APR – “Il motore per il nuovo paradigma di

sviluppo economico è la sostenibilità che alimenta le politiche,

l’innovazione e gli investimenti. Ma per una vera transizione

ecologica i due driver fondamentali di sostenibilità e di

politica industriale sono: digitalizzazione e grande

semplificazione burocratica. Quest’ultima è diventata non più

rinviabile e sempre più urgente soprattutto alla luce degli

investimenti previsti nel Pnrr”, dice la vicepresidente di

Confindustria per l’ambiente, la sostenibilità e la cultura,

Mria Cristina Piovesana, oggi ad un webinar sul Pnrr organizzato

dal Conai.

“La sburocratizzazione dovrebbe toccare tutti i principali

dossier ambientali, così come l’economia circolare. Servono

norme semplici e certe, sia per mettere l’Italia in condizione

di competere con gli altri paesi e sia per attrarre investimenti

esteri”, sottolinea: “Produttività ed efficienza devono essere

le parole chiave del nostro paese indipendentemente dal Pnrr

perché dobbiamo recuperare un gap di anni. L’Italia potrà

cambiare veramente se rimetterà al centro la produttività e la

capacità di rendere snelli i processi. Questo è un momento

decisivo. Se vogliamo che il Pnrr riesca realmente a dare i

frutti di cui abbiamo bisogno è necessario costituire un nuovo

patto tra tutti gli attori coinvolti, dove le ragioni

dell’impresa, dell’innovazione e dell’ambiente non siano

contrapposti ma siano le basi per la ripartenza e la crescita

del Paese”. (ANSA).



