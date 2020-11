(ANSA) – ROMA, 03 NOV – “La sostenibilità non è solo

ambientale ma anche economica e sociale. E non esiste sviluppo

sostenibile senza l’industria”, avverte Maria Cristina

Piovesana, la vicepresidente di Confindustria per l’ambiente, la sostenibilità e la cultura, intervenendo al Forum PA 2020. “È

necessario – dice – mettere le imprese italiane, tra le più

sostenibili d’Europa, nelle condizioni di poter liberare tutte

le loro potenzialità a partire dagli impianti e dalle tecnologie

per l’economia circolare. Finalmente l’Europa ci ha fornito una

visione del nostro futuro. In questo modo la politica ha un

compito ben preciso:

semplificare ed essere vicina alleimprese”. E, aggiunge, “ci deve essere una sorta di patto tratutti gli attori sociali affinché le cose si possano realizzaree, anche ciò che prevede il Green Deal – oltre agli obiettiviambientali, anche il rilancio delle produzioni e dellepiattaforme industriali europee attraverso un orizzonte di lungotermine basato su innovazione e sviluppo tecnologico – possafunzionare ed essere leva di innovazione e sviluppo competitivoe occupazionale”.Quanto a Confindustria, “ciò che chiede è una politicaindustriale condivisa sulle tecnologie abilitanti. Occorrefacilitare il dialogo tra imprese e P.a., abbattere le barrierenon tecnologiche, e semplificare per produrre l’effetto virtuosodi accelerare gli investimenti e le opere funzionali allosviluppo sostenibile”. (ANSA).

