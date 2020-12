Rendere gratuite le videochiamate la sera del 24 e il giorno 25 dicembre. Questo l’appello alle compagnie telefoniche e digitali della ministra dell’innovazione Paola Pisano ai microfoni del Tg1. “Rivolgo un appello affinchè agevolino l’uso dei canali digitali di comunicazione e li rendano gratuiti. In questo modo sarà più semplice essere in collegamento con le persone care” ha detto.

“In considerazione delle restrizioni nella circolazione dovute alla necessità di

contrastare la diffusione del Covid-19 e alle difficoltà economiche determinate dalla pandemia – ha affermato la ministra in una dichiarazione – rivolgo un appello alle compagnie telefoniche e del settore digitale affinché agevolino l’uso di canali digitali di comunicazione durante la serata della vigilia e almeno parte della giornata di Natale: se possibile lo rendessero gratuito. “Potersi trovare fisicamente distanti dalle persone a noi più care – familiari, amici, persone con le quali si hanno legami affettivi – non deve significare necessariamente impossibilità di comunicare e di trascorrere insieme una serata che negli anni scorsi si era abituati a trascorrere vicini”. Per questo la Pisano sottolinea come “nel pieno rispetto della libera autonomia delle imprese, mi auguro risposte che contribuiscano a dare un segno incoraggiante per la coesione della nostra comunità nazionale e per la massima serenità possibile di una festività particolarmente importante per tradizione per noi italiani e per le persone che vivono nel nostro Paese”.

Fonte Ansa.it

