Il canale Disney+ di Walt Disney Co. (NYSE:DIS) ha registrato una crescita degli abbonati più lenta nel mercato interno rispetto al resto del mondo. Secondo i rapporti, i dati interni per il servizio di streaming video hanno mostrato 38 milioni di abbonati nazionali (USA e Canada) per maggio rispetto ai 37 milioni segnalati ad aprile. Tuttavia, la crescita globale degli abbonati ha spinto il numero totale di abbonati a 110 milioni, rispetto ai 103,6 milioni di aprile.

Le azioni Disney sono acquistabili a luglio?

Le preoccupazioni sulla crescita degli abbonati di Disney+ possono influire sul business dello streaming, ma Disney è una società gigantesca con diverse attività. Due dei suoi principali creatori di reddito, i parchi, le prenotazioni e la produzione cinematografica, continueranno a prosperare dopo la riapertura dell’economia statunitense.



Attualmente, l’industria cinematografica è uno dei luoghi più interessanti in cui investire poiché i cinema continuano ad aumentare le capacità e vengono rilasciati più film. Inoltre, la Disney ha in programma una sequenza di film in uscita questa estate e oltre. Pertanto, solo da questo punto di vista, il titolo DIS è un ottimo acquisto a luglio.

Inoltre, anche i parchi e le attività di prenotazione beneficiano del successo delle vaccinazioni contro il COVID che consentono alle persone di interagire nei parchi.

Il titolo Walt Disney viene scambiato con un rapporto P/E forward di circa 35,31. Tuttavia, la valutazione potrebbe migliorare nei prossimi trimestri, data l’aspettativa di crescita degli utili del prossimo anno del 112,26%. Gli analisti si aspettano inoltre che la società raggiunga un tasso di crescita medio degli utili di circa il 51,70% in ciascuno dei prossimi cinque anni.

Fonte: TradingView

Panoramica tecnica: perché acquistare azioni DIS nel Q3 del 2021?

Il titolo Disney continua a essere scambiato all’interno di una formazione di canale discendente nel grafico a 60 minuti dopo il recupero dalle condizioni di ipervenduto. Il titolo rimane al di sotto della media mobile a 100 giorni, creando un’opportunità per cavalcare il rimbalzo.

Gli investitori possono puntare a profitti a breve termine a circa 181,73 dollari o superiori a 188,95 dollari in caso di un rally esteso. I livelli di supporto chiave sono 171,38 e 164,13 dollari.

In conclusione: la previsione di prezzo per le azioni DIS a luglio 2021

Sebbene la crescita Disney+ di venerdì abbia smorzato l’entusiasmo degli investitori nei confronti delle azioni DIS, le prospettive immediate dell’azienda sono interessanti. Tutti i prossimi film in uscita forniranno una continua fonte di ottimismo sul mercato mentre gli spettatori si muoveranno per recuperare il tempo perduto sullo schermo.

Pertanto, il titolo DIS potrebbe estendere l’attuale rimbalzo prima di effettuare un pullback.