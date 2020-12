(ANSA) – TRIESTE, 26 DIC – Regolamentare l’attività a terra

delle compagnie marittime e decarbonizzare gli scali. Sono le

sfide del futuro, a partire dal 2021, che dovranno affrontare i

porti italiani. A indicarlo è il presidente dell’Autorità di

sistema portuale del mare Adriatico orientale (Aspmao) e neo

amministratore di Ram (Autostrade del mare), Zeno D’Agostino, in

una intervista di fine anno all’Ansa.

D’Agostino tratteggiando per

lo scalo triestino un bilancio2020 “positivo, soprattutto dal punto di vista occupazionale”,con i traffici che “sono andati abbastanza bene, anche perchéquelli che hanno risentito della pandemia sono stati quellicollegati alle rinfuse liquide, come il petrolio”, individua illavoro da fare per il prossimo anno.“Si riscontra una quasi progressiva ‘discesa a terra’ dellecompagnie marittime. Ed è un po’ questa la sfida dei porti,ossia riuscire a non farsi cannibalizzare dalla presenza dellecompagnie armatoriali, perché queste, oltre a stringere alleanzea livello marittimo, cominciano a essere soggetti fondamentalidella logistica terrestre. Cosa che non ritengo dannosa ma unnaturale processo di evoluzione della logistica”.Questo presuppone, tuttavia, per D’Agostino, che “il ruolodelle autorità portuali debba essere quello di andare a mitigarein qualche modo ma anche contrastare l’effetto monopolio, omeglio oligopolio. Siamo in presenza di oligopoli del mare chestanno lentamente scendendo a terra. Per questo occorre studiarebene la situazione per gestirla al meglio”.L’altro tema da affrontare da subito per D’Agostino, “èquello della decarbonizzazione e della transizione energeticadei porti, che stiamo affrontando con il Recovery Fund”. Due ifocus da analizzare, ossia “la decarbonizzazione di quanto giàfacciamo o che faremo, e pensare di considerare il porto come unhub energetico e non solo trasportistico”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

