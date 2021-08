Liminal BioSciences (NASDAQ: LMNL) è uno dei titoli con la migliore performance sul mercato pubblico, quest’oggi.

Se vuoi investire in Liminal BioSciences, o se vuoi semplicemente saperne di più sull’azienda e sul motivo per cui sta aumentando di valore, questo articolo dovrebbe rispondere a tutte le tue domande. Continua a leggere per scoprire cosa c’è da sapere.

Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato? Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.



Per prima cosa, se vuoi acquistare azioni Liminal BioSciences oggi stesso, dai un’occhiata alla sezione seguente dove troverai il nostro elenco dei posti migliori per acquistare azioni Liminal BioSciences nel Regno Unito e in tutto il mondo.

Come e dove comprare azioni LMNL online

Per acquistare azioni di Liminal BioSciences, visualizza i link sottostanti e scegline uno. Quindi, crea un account, deposita fondi e acquista il numero di azioni che desideri possedere.

Ecco le due migliori piattaforme per acquistare azioni Liminal BioSciences in questo momento:

eToro

eToro è una piattaforma di investimento multi-asset con oltre 2000 asset, tra cui FX, azioni, ETF, indici e materie prime. Gli utenti di eToro possono connettersi, imparare da, e copiare o essere copiati da altri utenti.

Registrati con eToro immediatamente

OBRinvest

Offriamo oltre 270 attività finanziarie desiderabili tra cui scegliere. A OBRinvest, è possibile immergersi in mercati globali, e CFD commerciali su attività di Forex, come ad esempio EUR / USD, CFD GBP / USD, o commerciali sulle materie prime come oro, argento e petrolio greggio.

Registrati con OBRinvest immediatamente

Cos’è Liminal BioSciences?

Costituita nel 1994 e con sede a Laval, Canada, è un’azienda biofarmaceutica in fase clinica. Liminal si concentra sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi farmaci candidati a piccole molecole per il trattamento di pazienti affetti da malattie fibrotiche respiratorie e altre malattie fibrotiche o infiammatorie che hanno elevate esigenze mediche insoddisfatte.

Il prezzo delle azioni LMNL è salito a volumi elevati a seguito della notizia positiva che la sussidiaria di Liminal, Prometic Biotherapeutics Inc. (PBT), ha stipulato un accordo definitivo per vendere il suo voucher di revisione prioritaria per malattie pediatriche rare (PRV) per 105 milioni di dollari.

Dovrei comprare azioni Liminal BioSciences oggi stesso?

Se hai fatto le tue ricerche e pensi che questa vendita potrebbe significare una crescita per Liminal, acquistare azioni ora potrebbe essere un buon modo per speculare sul loro valore futuro. Assicurati solo di essere consapevole dei rischi degli investimenti e che questi aumentano quando si tratta di titoli biofarmaceutici.

Target di prezzo per Liminal BioSciences nel 2021

Il nostro obiettivo di prezzo LMNL a 12 mesi è il seguente: un massimo di $5,50, una mediana di $4,85 e un minimo di $2,80.