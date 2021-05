Premier Foods ripristina il dividendo dopo tredici anni

Premier Foods plc (LON: PFD) ha ripristinato il suo dividendo mercoledì dopo tredici anni, poiché i utili e ricavi dell’intero anno sono stati migliori del previsto. La società ha attribuito le sue prestazioni positive alle restrizioni COVID-19 che hanno portato a una maggiore domanda per il sugo Bisto e i dadi per cucinare Oxo.

Premier Foods ha aperto mercoledì a 104,20 pence per azione in borsa e sta attualmente scambiando a 105,86 pence per azione. In confronto, aveva iniziato l’anno a 99,40 pence per azione ed era sceso a un minimo da inizio anno di 88,30 pence per azione alla fine di febbraio.

Premier riporta £115 milioni di utile annuo ante imposte

Premier Foods ha riportato 115,3 milioni di sterline di utile annuo ante imposte su base rettificata che rappresenta una crescita del 24% su base annua. Il suo fatturato è stato di 934,2 milioni di sterline nell’anno che si è concluso ad aprile.

In confronto, gli esperti avevano previsto 112 milioni di sterline di utile ante imposte rettificato e 926 milioni di sterline di entrate per l’intero anno. Il produttore di alimenti ha notato un aumento del 23% dei ricavi dalla sua divisione internazionale.

Il consiglio di amministrazione del Premier ha approvato mercoledì 1 centesimo per azione di dividendo. Per rifinanziare il proprio debito, l’azienda britannica ha anche emesso una nuova banconota da 300 milioni di sterline (5 anni). Commentando l’aggiornamento finanziario di mercoledì, gli analisti di Shore Capital hanno dichiarato:

“In un decennio travagliato, il FY2021 è stato positivamente trasformativo per Premier Foods poiché la direzione ha continuato a raccogliere i vantaggi di concentrazione, semplificazione e sviluppo del marchio attento, anzi limitato”.

In notizie separate dal Regno Unito, gli operatori di pub Marston’s e Mitchells and Butlers hanno riportato perdite più ampie del previsto per il primo semestre fiscale.

Premier Foods sta per introdurre una nuova gamma di salse

Il proprietario di marchi importanti come il signor Kipling intende introdurre sughi per lasagne Loyd Grossman con il 30% di grassi in meno, e una gamma vegana di sughi da cucina indiani Sharwood nel tentativo di espandere la propria impronta nella categoria delle scelte più salutari.

Poiché il Coronavirus ha limitato le persone alle loro case, un aumento della cucina casalinga ha portato a una crescita di oltre il 100% nelle vendite online di Premier. L’azienda ha espresso la fiducia che quest’anno corrisponderà alle indicazioni sugli utili. Nel trimestre precedente (Q3), la società con sede a St. Albans aveva registrato un aumento del 90% nelle vendite digitali.

Premier Foods si è comportato in modo massicciamente positivo nel mercato azionario lo scorso anno con un guadagno annuale di oltre il 150%. Al momento, ha un valore di 911,15 milioni di sterline e un rapporto prezzo/utili di 11,79.

