Le azioni di Saudi Aramco (Tadawul: 2222) sono quotate in rialzo del 5,3% a novembre dopo aver perso oltre il 6% a dicembre.

Analisi fondamentale: offerta di bond internazionali per finanziare il pagamento dei dividendi

oltre il 6% a dicembre.

Saudi Aramco venderà obbligazioni per rafforzare il proprio bilancio mentre il più grande esportatore di petrolio del mondo fatica a far fronte al calo dei prezzi del petrolio nel 2020. La società si è già assicurata 12 miliardi di dollari l’anno scorso dopo aver ricevuto offerte da investitori internazionali per oltre 100 miliardi di dollari.

Secondo quanto riferito, il colosso petrolifero ha incaricato le banche Goldman Sachs, Citi, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley e NCB Capital di generare offerte.

“Il backgroud è favorevole,” ha riferito un banchiere di debito.

Aramco si era precedentemente impegnata a pagare un dividendo trimestrale di $18,75 miliardi, per un totale di dividendi semestrali a $37,5 miliardi. Inoltre, i fondi sono necessari per finanziare l’acquisto di una quota del 70% in Saudi Basic Industries (SABIC) per $69,1 miliardi.

“In un mondo alla ricerca di rendimento, la domanda non dovrebbe mancare. Ma i prezzi bassi persistenti del petrolio e la minaccia che rappresenta la generazione di liquidità a lungo termine dovrebbero riflettersi nei prezzi,” ha affermato Hasnain Malik, chief equity strategist di Tellimer.

La scorsa settimana, l’importante agenzia di rating Fitch ha declassato l’outlook di Aramco a “Negativo” da “Stabile”, per riflettere una mossa di rating simile per l’Arabia Saudita.

“Il profilo finanziario di Saudi Aramco è conservatore rispetto a quello dei produttori di petrolio integrati internazionali. Prevediamo che alla fine del 2021 la leva finanziaria netta dei fondi delle operazioni (FFO) di Saudi Aramco sarà di circa 1.0x, rispetto a 1.0x di Royal Dutch Shell, 1.4x di Total SE e 2.2x di BP plc,” ha affermato Fitch in una nota.

Analisi tecnica: il prezzo delle azioni recupera

Il prezzo delle azioni Saudi Aramco è quotato in rialzo del 5,34% a novembre mentre gli acquirenti lavorano per recuperare le perdite di ottobre. La spinta al rialzo di questo mese ha aiutato il prezzo delle azioni Aramco a tornare in territorio positivo dall’inizio dell’anno.

Grafico settimanale delle azioni Aramco (TradingView)

L’azione dei prezzi si è fermata a 35,50 che ospita una linea di resistenza orizzontale. Una rottura al di sopra di questa resistenza aprirà la porta per un movimento a 36,80 dove si trova la linea di resistenza discendente chiave. Fai clic qui per saperne di più sull’investimento in azioni a lungo termine.

In sintesi

Saudi Aramco cercherà di migliorare il proprio bilancio attraverso un’offerta di bond internazionali. Nel complesso, ci si può aspettare una ripresa del prezzo delle azioni Aramco fintanto che i prezzi del petrolio greggio rimarranno favorevoli.

