Il prezzo di Bitcoin (BTC) è salito a nuovi massimi record sopra il segno di 48,000 dollari questa mattina durante l’ultima ondata di acquisti guidata dall’adozione della criptovaluta da parte di Tesla.

Analisi fondamentale: Musk apre la strada

Con una mossa estremamente rialzista ieri, Tesla ha annunciato di aver comprato 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. Viene anche aggiunto nel deposito SEC, che la società EV si aspetta di

“iniziare ad accettare bitcoin come forma di pagamento per i nostri prodotti nel prossimo futuro, soggetto alle leggi applicabili e inizialmente su base limitata, che potremmo o non possiamo liquidare al ricevimento.”



Gli analisti di mercato ora si aspettano ampiamente che altre società seguano l’esempio e investano in Bitcoin.

“Ogni azienda dovrebbe esaminare come accettare le valute digitali, i pagamenti digitali come parte del proprio programma aziendale. Non è così difficile. È ciò che vogliono i clienti, è dove si muove il mondo. E così che penso che stia ottenendo davanti alla curva, e penso che si sta andando a vedere ogni aspetto dell’azienda di capire come potevano, da McDonald a Bojangles, è il nome,” ha detto Mike Novogratz, fondatore della galassia digitale.

Allo stesso modo, Mohamed El-Erian di Allianz sostiene che il prezzo di BTC probabilmente manterrà lo slancio rialzista tra le ultime notizie.

“Cosa ti ha detto Tesla? Due cose. Uno è che questa sarà una forma di pagamento. E due è che questo è un veicolo di investimento. Quindi questi sono due potenti appoggi per l’idea, voglio sottolineare l’idea, che i bitcoin sono una valuta, un denaro, perché dopo tutto il denaro è una riserva di valore. Il denaro è una forma di pagamento. Quindi sì, questo creerà ulteriore slancio,” ha detto.

Analisi tecnica: slancio positivo per continuare

Il prezzo del bitcoin è salito del 19,5% ieri per segnare i maggiori guadagni giornalieri da dicembre 2017. Gli acquirenti continuano a spingere l’azione dei prezzi al rialzo questa mattina, risultando in una stampa di 48,216 dollari, un nuovo nuovo massimo storico.

Grafico giornaliero di Bitcoin (TradingView)

Come si vede nel grafico giornaliero, la chiusura giornaliera di ieri si è verificata sopra l’estensione di Fibonacci del 127,2%, segnalando una potenziale continuazione della corsa rialzista. Il prossimo obiettivo al rialzo è del 161,8%, appena sopra il segno di 50,000 dollari. È probabile che potremmo vedere una pausa nel rally di BTC dopo aver etichettato questo livello psicologicamente importante.

In sintesi

Il prezzo del bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico questa mattina spinto dal crescente interesse per la criptovaluta dopo che Tesla ha annunciato di aver acquistato 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin.

