United Airlines (NASDAQ: UAL) ha annunciato che rimuoverà 24 dei suoi Boeing 777 per il momento dopo che uno dei jet ha subito un guasto al motore durante il fine settimana.

La Federal Aviation Administration (FAA) ha ordinato l’ispezione dei 777, che utilizzano lo stesso motore PW4077. Inoltre, l’agenzia di regolamentazione dell’aviazione in Giappone ha ordinato la sospensione degli aerei che utilizzano questo motore fino a nuovo

avviso, secondo la FAA. L’agenzia ha affermato che United Airlines è l’unica compagnia aerea con sede negli Stati Uniti che ha questo tipo di motore nella sua flotta.



Il volo United 328 è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza all’Aeroporto Internazionale di Denver a seguito del guasto al motore subito dopo il decollo. Anche se nessun viaggiatore è rimasto ferito in un volo diretto a Honolulu, secondo quanto riferito un pezzo di copertura del motore era da qualche parte a Broomfield, in Colorado.

Boeing (NYSE: BA) ha raccomandato la sospensione dei suoi 777 aerei che hanno lo stesso tipo di motore.

“Mentre l’indagine NTSB è in corso, abbiamo raccomandato di sospendere le operazioni dei 69 777 in servizio e 59 in stoccaggio alimentati da motori Pratt & Whitney 4000 fino a quando la FAA non identifica il protocollo di ispezione appropriato,” ha detto Boeing in una nota.