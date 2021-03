Le azioni di Lyft (NASDAQ: LYFT) sono aumentate di oltre il 10% questa settimana dopo che la società ha pubblicato un aggiornamento positivo menzionando una domanda migliore del previsto per i servizi di ride-hailing a febbraio.

Lyft ha affermato di aver visto una forte domanda di ride-hailing a febbraio, con la media giornaliera di corse in condivisione, è aumentata del 4,0% su base mensile a febbraio, ha

detto la società in un deposito 8-K con la SEC.



Data la forte domanda, l’ultima settimana di Lyft a febbraio è stata la migliore da quando la pandemia è iniziata a marzo 2020.

“L’utilizzo del volume effettivo di corse in rideshare per gennaio e febbraio e l’applicazione del volume medio giornaliero di corse in rideshare di febbraio ai 31 giorni di marzo implica che il volume del giro in rideshare del primo trimestre sarebbe diminuito dell’1,2% su base trimestrale”, ha affermato la società.