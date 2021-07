Le azioni di Meme Cassava Sciences Inc. (NASDAQ:SAVA) sono aumentate di oltre il 27% mercoledì dopo aver rivelato i piani per presentare i dati sul suo farmaco per l’Alzheimer, Simufilam, il 29 luglio.

Cassava leggerà la sua analisi ad interim su un trattamento di 9 mesi con Simulflam alla Conferenza internazionale dell’Alzheimer’s Association (AAIC) del 2021 a Denver. Riguarderà i dati sulla sicurezza e sulla cognizione dei primi 50 pazienti con Alzheimer per completare il trattamento in aperto.

Cassava ha affermato che la presentazione includerà anche i dati di 25 pazienti che hanno completato il trattamento del liquido cerebrospinale (CSF) di 6 mesi.

Dovresti comprare o vendere azioni Cassava?

Il prezzo delle azioni di Cassava Sciences è aumentato di oltre il 1.500% quest’anno dopo che la FDA ha approvato il farmaco Aduhelm per l’Alzheimer di Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB). Tuttavia, ultimamente, gli sviluppatori di farmaci per l’Alzheimer sono stati messi sotto pressione dopo che l’ente di controllo dell’amministrazione alimentare e farmaceutica statunitense ha avviato un’indagine su Aduhelm tra le domande sul processo di approvazione.

Il prezzo delle azioni SAVA è sceso di circa il 25% all’inizio di questo mese prima di guadagnare quasi il 43% questa settimana. Il rimbalzo di questa settimana sembra essere guidato dalle elevate aspettative sulla lettura dei dati in arrivo.

Le azioni SAVA sembrano rispondere al sentiment del mercato prima o dopo un grande evento sul mercato dei farmaci per l’Alzheimer. Tuttavia, non c’è nulla di concreto su cui scommettere fino a quando Simufilam non raggiunge le fasi finali del processo di approvazione. Pertanto, dato il forte picco di mercoledì, potrebbe essere meglio prendere profitti ora prima di un pullback.

Fonte – TradingView

Panoramica tecnica: previsioni sui prezzi delle azioni di Cassava Sciences per il Q3 del 2021

Tecnicamente, le azioni di Cassava Sciences sembrano essersi recentemente avvicinate alle condizioni di ipercomprato nell’indice di forza relativa a 14 giorni. Il picco di mercoledì ha spinto le azioni SAVA a nuovi massimi storici di circa 121 dollari prima di tornare in ritardo a 115,48 dollari.

Gli investitori possono puntare a pullback estesi a circa 108,28 dollari o inferiori a 101,09 dollari. I livelli di resistenza chiave sono 121,20 e 128,03 dollari.

In conclusione: è il caso di vendere le azioni SAVA

Sebbene il picco di mercoledì attirerà probabilmente più investitori in SAVA, la società è lontana dal realizzare profitti. Inoltre, gli analisti prevedono che la perdita di Cassava Sciences raggiungerà il 1000% il prossimo anno. Pertanto, il rimbalzo di mercoledì è un’opportunità per prendere profitti o avviare una posizione corta per i trader.