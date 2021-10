Investi in criptovaluta, azioni, ETF & altro in pochi minuti con il nostro broker preferito, eToro

Venerdì Goldman Sachs ha riportato risultati del terzo trimestre migliori del previsto ed è importante dire che la banca ha restituito $1,7 miliardi ai suoi azionisti durante il terzo trimestre. Le azioni di Goldman Sachs rimangono in un mercato rialzista, ma c’è una crescente incertezza intorno a una serie di fattori.

I livelli di supporto critici sono $380 e $360; $420 e $440 rappresentano gli attuali livelli di resistenza. Se il prezzo supera i $415, sarebbe un segnale per scambiare azioni Goldman Sachs e il prossimo obiettivo potrebbe essere una resistenza di circa $420.

La variante Delta del coronavirus continua a presentare rischi al ribasso; la relazione tra Stati Uniti e Cina rimane complicata, una crisi delle catene di approvvigionamento rappresenta un problema serio per l’economia globale e, presi insieme, questi elementi hanno il potenziale per essere un vento contrario alla crescita.

Tutto nella nostra forte performance, instancabile attenzione ai nostri clienti e incessante esecuzione della nostra strategia ha rafforzato la mia fiducia che continueremo a far progredire la nostra evoluzione strategica e fornire rendimenti più elevati e più durevoli per i nostri azionisti.

Goldman Sachs ha restituito $1,7 miliardi ai suoi azionisti durante il terzo trimestre, che consisteva in $1 miliardo di riacquisti di azioni ordinarie (2,5 milioni di azioni a un costo medio di $395,28) e $700 milioni attraverso dividendi di azioni ordinarie. David Solomon, presidente e amministratore delegato di Goldman Sachs, ha dichiarato:

Il segmento Global Markets ha registrato un fatturato netto trimestrale di $5,61 miliardi, che riflette la forte performance delle azioni, mentre il segmento Consumer & Wealth Management ha superato per la prima volta i $2 miliardi, in crescita del 35% rispetto al terzo trimestre del 2020.

Le azioni di Goldman Sachs Group, Inc. ( NYSE: GS ) continuano a essere scambiate in un mercato rialzista dopo risultati del terzo trimestre migliori del previsto. I buoni risultati sono stati guidati da una solida banca d’investimento, ma c’è una crescente incertezza intorno a una serie di fattori.

