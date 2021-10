Venerdì, le azioni di Merck & Co Inc. (NYSE:MRK) sono aumentate di oltre il 9% dopo aver annunciato sviluppi positivi nella sua pillola contro il Covid-19. La società con Ridgeback Biotherapeutics sta sviluppando un medicinale antivirale orale, molnupiravir per il trattamento del Covid-19.

Nei dati degli studi clinici di fase tre del farmaco, ha ridotto del 50% il rischio di ospedalizzazione e morte nelle persone infette da Covid-19 e dalle sue varianti.

Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato? Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.



Secondo i dati, solo il 7,3% dei pazienti Covid-19 trattati con molnupiravir è stato ricoverato in ospedale o è deceduto rispetto a una media di circa il 14,1% dei pazienti che hanno ricevuto trattamenti con placebo.

Dovresti comprare azioni Merck?

Con il mondo che sta ancora lottando per sbarazzarsi del virus mortale attraverso le vaccinazioni, un trattamento che riduca il rischio di ospedalizzazione e morte potrebbe essere un punto di svolta. Inoltre, anche i vaccinati potrebbero utilizzare il farmaco per aumentare ulteriormente le loro possibilità di guarigione, aumentando così le vendite di molnupiravir.

Di conseguenza, la pillola contro il Covid-19 di Merck potrebbe aumentare la linea superiore dell’azienda nel corso degli anni. Inoltre, l’azienda potrebbe presentare domande per utilizzare il farmaco per il trattamento di malattie correlate, aumentando ulteriormente il suo potenziale di reddito.

Pertanto, con le azioni Merck che continuano a essere scambiate a un interessante rapporto P/E forward di 11,66 nonostante il picco di venerdì, potrebbe essere il momento di aggiungere le azioni MRK al tuo portafoglio.

Fonte – TradingView

Un nuovo test dei massimi storici?

Tecnicamente, le azioni Merck sembrano aver raggiunto un nuovo massimo 52 di circa 84,34 dollari prima di ritirarsi leggermente per attestarsi a 82,38 dollari. Tuttavia, la corsa al rialzo sembra destinata a continuare, con l’attuale massimo ventennale di circa 87,25 dollari fissato a dicembre 2019 a portata di mano.

Guardando più indietro, anche l’attuale massimo storico di Merck di 94,88 dollari fissato nel 2001 potrebbe essere raggiunto. Di conseguenza, gli investitori potrebbero puntare a guadagni estesi a circa 85,04 dollari o superiori a 87,86 dollari.

D’altra parte, 79,47 e 76,59 dollari sono zone di supporto cruciali.

La corsa al rialzo di Merck è destinata a continuare

In sintesi, sebbene le azioni Merck siano aumentate di oltre il 9% venerdì, l’attuale corsa al rialzo sembra destinata a continuare tra un crescente ottimismo nei confronti del suo farmaco molnupiravir.

Inoltre, il titolo MRK viene ancora scambiato con un interessante rapporto P/E forward, che lo rende un’opzione interessante per gli investitori di valore.