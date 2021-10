Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) annuncerà i risultati del terzo trimestre fiscale mercoledì dopo la chiusura del mercato, con gli analisti che si aspettano che la casa automobilistica riporti forti guadagni trimestrali e crescita delle vendite.

L’analista di Goldman Sachs ha recentemente scritto una nota agli investitori dicendo che si aspetta che le forti vendite della società compensino completamente gli inconvenienti derivanti dalla carenza di chip e dall’aumento dei costi di trasporto e delle materie prime.

La Cina giocherà un ruolo cruciale nelle vendite del terzo trimestre di Tesla dopo che il produttore di veicoli elettrici ha annunciato oltre 56.000 vendite di veicoli elettrici nel paese per settembre. La società aveva annunciato più di 241.000 vendite globali di veicoli elettrici per il terzo trimestre all’inizio di questo mese.

È tempo di comprare azioni Tesla?

Dal punto di vista degli investimenti, le azioni Tesla vengono scambiate a un forte trailing a 12 mesi e a un rapporto P/E Forward di 440,92 e 115,42, rispettivamente. Pertanto, gli investitori di valore possono optare per case automobilistiche alternative sul mercato con Ford Motor Co. (NYSE:F) e General Motors Co. (NYSE:GM) che negoziano a multipli di valutazione più redditizi.

Tuttavia, con gli analisti che si aspettano che gli utili per azione di Tesla crescano del 165% quest’anno prima di aumentare a un tasso medio annuo del 51% nei prossimi cinque anni, la casa automobilistica di Elon Musk offre prospettive di crescita più entusiasmanti.

Di conseguenza, potrebbe attirare l’attenzione degli investitori in crescita disposti a trascurare i suoi ripidi multipli di valutazione.

Fonte – TradingView

Tecnicamente, le azioni Tesla sembrano essere scambiate all’interno di una formazione di canale ascendente nel grafico intraday. Il titolo ha recentemente raggiunto le condizioni di ipercomprato dell’RSI a 14 giorni, avvicinandosi alla resistenza della linea di tendenza. Di conseguenza, un ritiro potrebbe essere imminente.

Tuttavia, con la società che dovrebbe riportare risultati positivi per il terzo trimestre fiscale mercoledì, l’attuale corsa al rialzo potrebbe continuare per il prossimo futuro.

Pertanto, gli investitori potrebbero puntare a guadagni estesi a circa $896,37 o superiori a $944,54, mentre $799,36 e $750,17 sono zone di supporto cruciali.

È ora di comprare il rally di pre-guadagno?

In sintesi, sebbene le azioni Tesla siano aumentate di quasi il 50% dal 19 maggio, il titolo offre ancora interessanti prospettive di crescita, supportate dai suoi rapporti di vendita più recenti.

Pertanto, sebbene il titolo sia salito a condizioni di ipercomprato, la prospettiva di un rapporto FQ3 che batte il mercato potrebbe far salire il prezzo.