Venerdì, le azioni di Coterra Energy Inc. (NYSE:CTRA) hanno guadagnato il 2,26% dopo aver ricevuto due upgrade da Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) e Piper Sandler Co. (NYSE:PIPR).

Neil Mehta di Goldman ha citato la recente fusione della società con Cimarex Energy come una vittoria significativa contro le preoccupazioni sul rischio del bacino dell’Appalachia, aggiungendo che fornisce esposizione alla produzione di liquidi. L’analista afferma inoltre che CTRA è sulla buona strada per generare flussi di cassa gratuiti, che prevede di restituire agli azionisti.

Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato? Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.



L’aggiornamento di Goldman è arrivato sulla scia del rating positivo di Piper Sandler giovedì, che ha affermato che Coterra è una delle società di esplorazione e produzione di greggio e gas meglio posizionate nel settore dopo la sua fusione con Cimarex.

L’obiettivo di prezzo di Goldman di 25 dollari implica un potenziale di rialzo di circa il 20% dal prezzo di chiusura di giovedì, mentre l’obiettivo di Piper Sandler punta al 21% di rialzo.

È ora di scommettere sulla crescita di Coterra?

Dal punto di vista degli investimenti, le azioni Coterra vengono scambiate con un redditizio rapporto P/E forward di circa 7,18, rendendolo un’opzione interessante per gli investitori di valore. Inoltre, gli analisti prevedono un impressionante tasso di crescita dell’EPS di quasi il 33% l’anno prossimo e una crescita media annua di oltre il 71% per i prossimi cinque anni.

Pertanto, il titolo potrebbe attirare l’attenzione degli investitori di lungo periodo viste le entusiasmanti prospettive della sua fusione con Cimarex.

Fonte – TradingView

Tecnicamente, le azioni di Coterra sembrano essere scambiate all’interno di un canale discendente nel grafico intraday. Tuttavia, il titolo è recentemente rimbalzato verso la resistenza della linea di tendenza, creando un’opportunità per un pullback.

Tuttavia, con le azioni che devono ancora raggiungere le condizioni di ipercomprato dell’indice di forza relativa a 14 giorni, gli investitori potrebbero puntare a guadagni estesi a circa 22,67 dollari, o superiori a 23,57 dollari. D’altra parte, 20,34 dollari e 19,28 dollari sono zone di supporto cruciali.

È ora di puntare ai profitti di breakout?

In sintesi, sebbene le azioni Coterra siano avanzate per testare nuovamente la resistenza della linea di tendenza, il titolo deve ancora raggiungere condizioni di ipercomprato.

Pertanto, date le entusiasmanti prospettive di crescita della società e la valutazione convincente, potrebbe essere il momento di puntare a un breakout di canale.