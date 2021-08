Il prezzo delle azioni di AMC Entertainment (NYSE: AMC) è stato sottoposto a forti pressioni a causa della diffusione della variante Delta. Il titolo è crollato di oltre il 50% dal suo massimo storico, valutando la società a oltre 19 miliardi di dollari.

Attesi gli utili di AMC

Il prezzo delle azioni AMC sarà al centro dell’attenzione mentre la società pubblicherà i suoi guadagni del secondo trimestre nella giornata di oggi. Gli analisti si aspettano che l’azienda sia andata relativamente bene nel secondo trimestre con la riapertura dell’economia statunitense.

Secondo SeekingAlpha, gli analisti prevedono che la società abbia realizzato oltre 382 milioni di dollari di ricavi, nel secondo trimestre. Tale risultato equivale a quasi il doppio dei 182 milioni di dollari guadagnati nel trimestre precedente. Con l’aumento dei costi, la società dovrebbe perdere 96 centesimi per azione.

Storicamente, la maggior parte delle volte AMC ha battuto le previsioni sui ricavi degli analisti, difatti ci è riuscita negli ultimi 15 trimestri consecutivi. Tuttavia, ha una lunga serie di previsioni sugli utili degli analisti mancanti.

La società ha avuto un trimestre forte, aiutata da film di successo come Black Widow e Fast & Furious. La compagnia, insieme ad altre compagnie teatrali come Cineworld e Cinemark, ha registrato forti entrate.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni chiave su cui gli analisti si concentreranno. Innanzitutto, c’è incertezza sul futuro ora che i casi di Covid-19 sono in aumento in tutti gli stati. Peggio ancora, il numero di casi è in aumento, spingendo molte persone vaccinate a evitare attività non essenziali come i cinema.

In secondo luogo, ci sono problemi sui mandati di vaccini e maschere. Con gli stati che implementano questi mandati, c’è la possibilità che influenzeranno il settore.

La cosa più importante è il bilancio dell’azienda. Mentre il suo carico di debito è aumentato, la società ha approfittato del suo elevato prezzo delle azioni per raccogliere capitali e rilanciare il suo bilancio. La società ha probabilmente più di 1,75 miliardi di dollari in contanti a fronte di un debito totale di oltre 5 miliardi di dollari. Ha anche 473 milioni di dollari di affitto non pagato.

Previsione di prezzo delle azioni AMC

Il grafico a 4H mostra che il prezzo delle azioni AMC ha lottato ultimamente. È sceso di oltre il 50% dal suo massimo storico poiché le sue credenziali di meme sono sbiadite. Si è anche spostato al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 giorni e al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%. Sembra anche che abbia formato un modello a doppio fondo la cui scollatura è a $46,67.

Pertanto, il titolo probabilmente salirà di nuovo dopo i risultati trimestrali. Tuttavia, un calo al di sotto del supporto a $30 aprirebbe le porte a una maggiore debolezza.