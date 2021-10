Investi in criptovaluta, azioni, ETF & altro in pochi minuti con il nostro broker preferito, eToro

Pertanto, mentre probabilmente si verificherà un breakout rialzista, non possiamo escludere un calo al livello di supporto a 47p poiché le azioni costituiscono una parte della zona handle del suddetto pattern.

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Lloyds è stato in un importante trend rialzista nelle ultime settimane. È aumentato di oltre il 18% dal livello più basso da settembre. Allo stesso tempo, sembra formare un pattern cup and handle. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è solitamente un segnale rialzista. Il titolo è anche al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni.

In una dichiarazione della scorsa settimana, il capo economista della banca ha affermato che la banca discuterà gli aumenti dei tassi nella prossima riunione. Si aspetta che il tasso di inflazione salirà a circa il 5%.

Pertanto, poiché Lloyds è il più grande prestatore domestico nel Regno Unito, probabilmente reagirà positivamente all’annuncio. Il titolo probabilmente reagirà anche alle crescenti probabilità che la Bank of England (BOE) aumenti i tassi di interesse prima del previsto.

Tuttavia, ci sono alcuni catalizzatori ket che potrebbero spingere il prezzo delle azioni Lloyds più in alto prima degli utili. Ad esempio, Rishi Sunak, il Cancelliere, terrà un discorso sul bilancio questa settimana. Nel discorso, dovrebbe annunciare alcuni tagli alle tasse per le banche londinesi nel tentativo di renderle più competitive.

Questo perché, a differenza di queste banche, Lloyds non ha una banca d’investimento e una divisione di gestione della ricchezza considerevoli. La situazione potrebbe cambiare presto poiché il nuovo CEO dell’azienda era il capo della gestione patrimoniale in HSBC.

Lloyds, il più grande prestatore di mutui nel Regno Unito, pubblicherà i suoi guadagni giovedì. Gli analisti prevedono che i guadagni della banca saranno relativamente più deboli di quelli di Barclays e di colossi americani come Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Il prezzo delle azioni Lloyds ( LON: LLOY ) si sta avvicinando al livello più alto quest’anno in vista del discorso sul budget di Rishi Sunak e degli utili della società di giovedì. Il titolo viene scambiato a 48,72p, che è di pochi centesimi al di sotto del massimo da inizio anno di circa 50p.

Previsioni di prezzo delle azioni Lloyds in attesa degli utili e del discorso sul budget di Sunak

