Il giorno dopo che il funzionario di Wall Street ha inflitto una sanzione di 70 milioni di dollari a Robinhood Markets Inc (la più grande che abbia mai imposto nella storia) la società di servizi finanziari ha presentato istanza alla SEC statunitense per diventare pubblica.

Robinhood vuole quotare le sue azioni al Nasdaq Stock Exchange sotto il ticker HOOD. L’azienda statunitense prevede di raccogliere 100 milioni di dollari di capitale dall’offerta pubblica iniziale e non ha ancora rivelato la data esatta del suo debutto.

Su “Squawk Box” della CNBC, il fondatore e presidente di Interactive Brokers, Thomas Peterffy, ha riconosciuto il contributo di Robinhood al mondo del commercio al dettaglio e ha accolto con favore la notizia della sua potenziale IPO. Peterffy ha detto:

“Portare sul mercato 80 milioni di persone che altrimenti non sarebbero qui è un risultato fantastico. È un ottimo servizio per il Paese e penso che una maggiore concorrenza sarà grande per il futuro della nostra economia”.

Robinhood ha recentemente ridotto i suoi tassi di margine dal 5% al 2,5%, ma è ancora il doppio di quanto addebitato da Interactive Brokers.

Robinhood potrebbe essere il più grande stock meme di sempre

Peterffy ha riconosciuto che Robinhood ha avuto alcuni passi falsi negli ultimi mesi che hanno portato a sfide normative, ma li ha classificati come inevitabili per un’azienda che sta crescendo a un ritmo così aggressivo. Secondo il presidente di IB, Robinhood ha il potenziale per “diventare il più grande stock meme in futuro”.

“Hanno un patrimonio netto negativo, circa zero utili, ma stanno crescendo molto velocemente. E questo è il genere di cose che il mercato sembra apprezzare ultimamente,” ha aggiunto Peterffy.

Peterffy si è fissato su come sia una cosa grandiosa che Robinhood stia portando sempre più persone sul mercato in quanto ciò potrebbe avvantaggiare Interactive Brokers a lungo termine. Ha ammesso che molti dei nuovi giocatori non vanno bene inizialmente, ma quelli che lo fanno alla fine sono alla ricerca di un “broker più serio,” ed è qui che entra in gioco IB.