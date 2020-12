DoorDash è una società di consegna di cibo che diventerà pubblica prima del 2021.

Secondo i documenti normativi, le entrate totali per i primi nove mesi del 2020 sono state di $1,9 miliardi.

Al contrario, le entrate totali nel 2019 sono state di $885 milioni.

Invezz e altri media hanno riferito che DoorDash ha

Profilo Aziendale

in programma di elencare le sue azioni sul mercato pubblico. Ma cosa fa esattamente l’azienda ed è correttamente quotata a 25 miliardi di dollari?

Tutte le aziende che desiderano diventare pubbliche devono rilasciare al pubblico un deposito normativo S-1. Il documento offre ai potenziali investitori uno sguardo approfondito sulle operazioni dell’azienda.

Il concetto di DoorDash è nato all’inizio di gennaio 2013 quando il suo primo cliente ha ordinato pad thai di gamberi e involtini primavera da consegnare a casa sua. Da allora, l’azienda è cresciuta fino a connettere 390.000 commercianti, oltre 18 milioni di consumatori e più di 1 milione di addetti alle consegne negli Stati Uniti, in Canada e in Australia.

Il modello di business di DoorDash risolve un problema precedente dei consumatori che desideravano ordinare cibo a casa o in azienda, ma era limitato a prodotti alimentari tradizionali come la pizza.

“Consentiamo alle imprese locali di mattoni e malta di prosperare in un’economia sempre più guidata dalla convenienza con aspettative dei consumatori in rapida evoluzione,” ha affermato la società nel suo S-1.

L’azienda ritiene di detenere una quota di mercato del 50% nella categoria logistica di consegna di cibo locale negli Stati Uniti e una quota di mercato del 58% nei mercati suburbani.

I dati finanziari

DoorDash ha generato un fatturato di 885 milioni di dollari nel 2019 e 1,9 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2020. Ma la società non è redditizia in quanto investe pesantemente in vendite, marketing e promozioni per attrarre e fidelizzare i clienti. Ma quando DoorDash acquisisce un nuovo cliente soddisfatto della piattaforma, la spesa di marketing incrementale per cliente si normalizza per lo più entro il secondo anno.

Gli investimenti di DoorDash fanno parte dell’obiettivo dell’azienda di dominare il mercato delle consegne di cibo. Nel corso del 2019, gli americani hanno speso 1,5 trilioni di dollari in cibo e bevande, di cui 600,5 miliardi di dollari sono stati spesi in ristoranti e altri servizi di ristorazione per i consumatori.

Per acquisire una migliore quota di mercato, gli investimenti di DoorDash hanno tre obiettivi principali: 1) aiutare i commercianti a far crescere la loro attività, 2) aumentare l’adozione da parte dei consumatori in modo che DoorDash sia considerato un’attività quotidiana e 3) costruire una rete logistica affidabile, di alta qualità e operativamente efficiente .

Pro: DoorDash parte del “futuro accelerato”

Il fatturato di 1,9 miliardi di dollari di DoorDash nei primi nove mesi del 2020 è particolarmente esiguo, date le aspettative per la società di ottenere una valutazione di circa 25 miliardi di dollari, ha dichiarato Kara Swisher, Executive Editor di Recode, su “Squawk Alley” della CNBC. Ma agli investitori rimangono limitate altre opzioni interessanti per acquistare una società che fa parte del “futuro accelerato”.

