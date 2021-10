Le azioni di Best Buy Co Inc (NYSE: BBY) sono aumentate del 20% da inizio anno e Piper Sandler afferma che il titolo dovrebbe beneficiare ulteriormente durante le festività natalizie.

Peter Keith ribadisce Best Buy a “sovrappeso”

In una nota di questa mattina, Peter Keith di Piper Sandler ha ribadito Best Buy a “sovrappeso” e ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 155 dollari, che rappresenta un rialzo del 28% da qui. In precedenza l’analista aveva un PT di 150 dollari.

All’inizio di questo mese, Best Buy ha lanciato Totaltech a livello nazionale dopo averlo testato in negozi selezionati. I vantaggi e gli sconti esclusivi offerti dal programma di abbonamento annuale, ha affermato Keith, andranno a beneficio del rivenditore di elettronica di consumo durante le festività natalizie.

Inoltre, Mastercard prevede che le spese per le vacanze raggiungano un record quest’anno – un altro fattore che Keith prevede favorirà Best Buy nei prossimi mesi.

Stephanie Link è d’accordo sul “rapporto sulla fine del tempo” della CNBC

Su “Halftime Report” della CNBC, Stephanie Link di Hightower ha concordato con l’appello rialzista alla “grande esecuzione” tra i vincoli della supply chain e la pandemia globale.

Hanno ristrutturato, tagliato i costi, licenziato. Tuttavia, hanno davanti a sé confronti difficili per i margini lordi e le vendite nello stesso negozio, ma penso che sia nello stock a 12 volte i guadagni. La direzione ha svolto un lavoro fenomenale e mi piace la storia a lungo termine qui.

Best Buy pubblicherà i suoi risultati trimestrali a metà novembre. L’aumento dei prezzi di Piper Sandler arriva più di un mese dopo che gli analisti di Evercore ISI hanno affermato che Best Buy era ben posizionata per mantenersi forte nei prossimi anni, in mezzo all’aumento dell’inflazione.