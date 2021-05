Il prezzo delle azioni Netflix (NASDAQ: NFLX) è aumentato di oltre lo 0,60% nel trading pre-mercato anche se la concorrenza nel settore streaming aumenta. Il titolo è aumentato di oltre l’1% lunedì, portando la sua capitalizzazione di mercato totale a oltre 222 miliardi di dollari.

Grafico NFLX

Niente più effetto lockdown

Il titolo di Netflix è sceso di oltre il 15% dal livello più alto quest’anno. Ciò è in parte dovuto al mancato raggiungimento del numero abbonati della società nei risultati trimestrali e alla rotazione in corso dalle scorte bloccate alla riapertura delle scorte.



In effetti, negli ultimi mesi, alcune delle società sono andate bene durante i lockdown come Zoom Video e AMD, ora sono in calo. D’altra parte, alcune delle società che sono rimaste indietro lo scorso anno come AMC Entertainment, ora stanno ottenendo risultati relativamente buoni.

Gli investitori ritengono che aziende come Netflix vedranno una crescita più lenta quest’anno man mano che le persone torneranno al lavoro. Ciò è in contrasto con l’anno scorso, quando la maggior parte delle persone lavorava e trascorreva la maggior parte del tempo a casa.

Ci sono prove che questa transizione sta avvenendo. Nei suoi risultati trimestrali più recenti, Netflix ha affermato di aver aggiunto solo 3,8 milioni di abbonati nel primo trimestre, meno dei 6,2 milioni previsti. Allo stesso modo, nel suo rapporto sugli utili, Walt Disney ha affermato di aver aggiunto 8,7 milioni di nuovi abbonati, portando i suoi membri totali a oltre 103,6 milioni. Questo è stato inferiore all’aumento previsto a oltre 109 milioni.

Amazon sta per acquisire MGM

Anche il prezzo delle azioni Netflix è diminuito a causa della crescente concorrenza. Disney+ ha dimostrato di essere un formidabile concorrente aggiungendo più di 100 milioni di membri in meno di 2 anni.

Nel frattempo, AT&T ha annunciato un accordo per unire la sua quota di Time Warner con Discovery. L’obiettivo è creare un’azienda da 150 miliardi di dollari che possa competere con Netflix.

E oggi, si dice che Amazon sia vicina a un accordo da $9 miliardi per acquisire MGM nel tentativo di aumentare la sua libreria contenuti. L’accordo vedrà la società possedere alcuni dei franchise cinematografici più famosi come James Bond, La Pantera Rosa e Rocky, oltre a serie televisive famose come The Handmaid’s Tale e Fargo. Ci sono anche voci secondo cui ViacomCBS potrebbe fondersi con NBCUniversal.

Tuttavia, gli analisti ritengono che Netflix continuerà ad avere una forte quota di mercato anche con l’aumento della concorrenza. Dopotutto, la società ha aggiunto milioni di abbonati nonostante il lancio di Discovery+, HBO Max, Paramount+, CBSNow, Disney+ e molti altri.

Secondo Marketbeat, la stima media degli analisti sul titolo Netflix è di $593, ovvero il 18% al di sopra del livello attuale. 30 giorni fa, la media era di $590, il che significa che gli analisti si stanno entusiasmando. Ad esempio, gli analisti di Jefferies si aspettano che salga a $620 mentre quelli di Stifel, Pivotal Research e Piper Sandler si aspettano che salga oltre $600.

Analisi del prezzo delle azioni Netflix

Grafico di prezzo delle azioni Netflix

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Netflix ha sofferto ultimamente. Ha formato un pattern rettangolare i cui livelli di supporto e resistenza sono a $466 e $576. Inoltre, è al di sotto delle medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni, il che è un segno ribassista. Ha anche formato un pattern head and shoulders. Pertanto, per ora, il titolo rimarrà probabilmente nell’intervallo attuale mentre gli investitori attendono il prossimo catalizzatore. Tuttavia, a causa del modello H&S, c’è la possibilità di un calo.