Negli ultimi anni, il costo dell’energia è diventato uno degli argomenti più discussi tra le famiglie e le imprese italiane. Con il costante aumento delle bollette, molti si sono trovati a dover ripensare alle proprie abitudini quotidiane, cercando soluzioni che permettano di ridurre i consumi senza compromettere il comfort. Enerwu, la piattaforma che aiuta a monitorare l’energia in tempo reale, suggerisce soluzioni smart e pratiche per abbattere i costi e rendere la tua vita quotidiana più sostenibile.

Se in passato molti si limitavano a cercare offerte migliori, oggi sempre più persone e aziende vogliono capire come migliorare il proprio consumo in modo consapevole adottando una mentalità che va oltre il semplice risparmio, ottimizzando l’utilizzo delle risorse, senza rinunciare a quel comfort che rende speciale la vita di tutti i giorni.

Secondo un sondaggio Ipsos, il 79% degli italiani ha già adottato strategie per ridurre il consumo di luce e gas. La tendenza è particolarmente forte tra i giovani (18-30 anni) e le famiglie con redditi più bassi, che sentono il peso dell’aumento dei costi e sono più propensi a fare scelte più sostenibili.

“Il nostro obiettivo è rendere il risparmio energetico semplice, smart e alla portata di tutti, vogliamo che ogni persona possa fare scelte consapevoli per ottimizzare i propri consumi, senza rinunciare al benessere che la tecnologia può offrire, affiancato al nostro servizio gratuito di valutazione delle utenze.” spiega Federico Passarino co-founder di Enerwu.

I 6 elettrodomestici che fanno lievitare la bolletta (e come tenerli sotto controllo)

Enerwu ha individuato gli elettrodomestici più energivori suggerendo strategie pratiche per limitare l’impatto sulla bolletta:

Condizionatore: un grande alleato nelle calde estati italiane, ma può incidere fino al 25% sui consumi. Meglio impostare temperature moderate e chiudere le finestre nelle ore più calde, ovvero va considerato un errore impostare la temperatura al minimo con potenza massima, in questo modo il condizionatore tenderà a consumare molto di più.

Forno elettrico: fondamentale per cucinare, ma molto dispendioso. Usare la modalità ventilata e limitare le aperture dello sportello aiuta a ridurre i consumi.

Asciugatrice: utile d’inverno, ma può far lievitare la bolletta. Meglio usarla solo a pieno carico e, quando possibile, asciugare i panni all’aria aperta.

Scaldabagno elettrico: tra i dispositivi più costosi in bolletta. Abbassare la temperatura a 40-50°C e installare un timer può fare la differenza.

Frigorifero e congelatore: sempre accesi, consumano molto, per risparmiare, evitare di sovraccaricare e sbrinare regolarmente, ma soprattutto, scegliere una classe energetica alta al momento dell’acquisto, è un investimento per il futuro in quanto ha una vita più lunga rispetto ad altri elettrodomestici..

Lavastoviglie: utile e comoda, ma va gestita con attenzione. Utilizzarla solo a pieno carico e scegliere programmi eco riduce i consumi.

“Risparmiare energia non significa rinunciare ad utilizzare i propri elettrodomestici, basta adottare piccole accortezze per abbattere i costi e ottimizzare i consumi senza sacrifici” conclude Passarino.

Con l’uso intelligente degli elettrodomestici e una gestione consapevole dei consumi, ogni famiglia può ridurre il proprio impatto energetico, migliorare l’efficienza e risparmiare. Un piccolo cambiamento che porta a grandi benefici, per tutti.