(ANSA) – ROMA, 29 APR – Non si arresta la corsa del prezzo

del rame sui mercati, spinto dalla domanda mondiale per la

riconversione all’elettrico, settore in cui è largamente

utilizzato e dall’abbondanza di liquidità che cerca comparti

dove investire. Al mercato di Londra le quotazioni salgono

dell’1,2% a 9997 dollari alla tonnellata, avvicinandosi così al

record di 10.190 dollari toccato nel febbraio 2011. (ANSA).



Fonte Ansa.it

