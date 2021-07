Secondo l’analista di RBC Capital Markets, Nik Modi, il gigante degli snack e degli alimenti Mondelez International Inc (NASDAQ: MDLZ) ha riportato martedì un “solido” andamento nei risultati del secondo trimestre che giustifica una posizione rialzista continua sul titolo.

3 punti chiave da MDLZ Q2

Mondelez ha riportato un utile per azione del secondo trimestre di 66 centesimi su un fatturato di 6,64 miliardi di dollari contro le aspettative di 64,8 centesimi per azione e un fatturato di 6,5 miliardi di dollari. La società ha affermato nel rapporto sugli utili di aver visto forza nella “stragrande maggioranza” di aree geografiche, categorie e marchi.

Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato? Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.



Commentando il rapporto, Modi ha evidenziato tre punti chiave da quello che descrive come un trimestre “buono”. In primo luogo, la società ha registrato una crescita del fatturato anno su anno del 12,4% rispetto alla stima della società di ricerca del 9,7%. In particolare, la crescita organica del fatturato del Nord America, negativa per lo 0,3%, è stata “ben più avanti” delle aspettative di un calo del 3%.

In secondo luogo, i mercati emergenti “sono rimasti resilienti” nonostante un aumento dei casi di infezione da COVID-19 nelle regioni chiave, ha scritto l’analista. In particolare, la crescita organica è aumentata del 16,5% con una crescita del volume del 10,6% e un aumento dei prezzi del 5,9%.

Infine, il management ha rivisto al rialzo le prospettive di crescita organica delle vendite dal 3% al 4%. Sebbene la società abbia giustamente mantenuto una prospettiva di fondo prudente, il management ha comunque “sembrato fiducioso” per il resto dell’anno.

Posizione rialzista mantenuta

Modi ha mantenuto un rating Outperform sul titolo Mondelez con un obiettivo di prezzo invariato di 69 dollari. L’obiettivo dell’analista si basa sul recente successo nell’orientamento del management dall’espansione dei margini a miglioramenti organizzativi e orientati alla crescita. Un’organizzazione più “agile nel processo decisionale” dovrebbe anche tradursi in un’accelerazione dei guadagni di quote di mercato e della sovraperformance.