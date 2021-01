Nel 2020 i prezzi dell’rc auto sono scesi, ma troppo poco considerando il lockdown, le misure restrittive e i blocchi alla circolazione tra Regioni imposti per arginare la diffusione del virus. La denuncia è dell’Unione nazionale consumatori che ha rielaborato i dati Istat.

Per le assicurazioni, che comprendono quelle su mezzi di trasporto, salute e abitazione, il calo medio in Italia è stato, afferma l’associazione, “un misero

-0,9%”. Per la sola assicurazione sui mezzi di trasporto la riduzione “è a dir poco vergognosa, – rincara l’Unc – pari a -0,8% rispetto al 2019, con un risparmio inferiore a 5 euro, 4,79 euro per una famiglia tipo. E questo nonostante il lockdown avrebbe dovuto far crollare il prezzo dell’rc auto nel 2020”.

Fonte Ansa.it

