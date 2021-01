(ANSA) – ROMA, 29 GEN – Completamento del processo di

liberalizzazione dei mercati retail, innovazione, sostenibilità,

economia circolare. E il grande impegno del Recovery Plan nel

quale Arera svolgerà un ruolo di “accountability degli

investimenti e nella loro rendicontazione nei confronti della

Commissione”. In pratica entrerà nel processo di regolazione a

garanzia sull’utilizzo dei fondi verso l’Ue. Il presidente

dell’Arera, Stefano Besseghini, ne ha parlato con l’ANSA

Advertisements

inoccasione del libro fotografico che racconta i 25 anni diattività dell’authority e che è scaricabile sul sito “Arera.it”.Non nascondendo qualche timore per l’attuale fase politica: “Isettori che regoliamo, energia, acqua, rifiuti, impattano moltosulla vita dei cittadini – sottolinea Besseghini -. Sono temiche richiedono un lavoro costante tra l’assetto dellaregolazione e le norme che vengono dal Parlamento e dal governo.È un interscambio continuo, un cantiere sempre aperto. Quandouno dei partecipanti al cantiere si ferma un attimo il lavororischia di subire qualche rallentamento”. “Speriamo che le coseevolvano rapidamente – prosegue -, per restituirequell’efficacia dei processi che è importante”. “Ci sono tanticapitoli di transizione, non solo energetica, in gioco in questomomento. Riuscire a presidiarli con continuità è fondamentale”,conclude il presidente di Arera. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram