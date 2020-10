(ANSA) – ROMA, 01 OTT – “L’auspicio” di Confindustria è che

il piano nazionale di ripresa e resilienza “contenga proposte di

riforma e di investimento in grado di innescare una reale azione

di rilancio e modernizzazione del Paese”. E’ la posizione di

via dell’Astronomia espressa in audizione in Senato dalla dg

Francesca Mariotti. “Affrontare le conseguenze economico-sociali

della pandemia è sfida estremamente complessa, i cui esiti

dipenderanno dall’apporto concreto di tutte le forze politiche,

economiche e sociali”, avverte: a livello europeo “abbiamo

l’occasione per intraprendere un percorso nuovo” del piano Next

Genereation Eu; ed “a livello nazionale, oltre a gestire con

equilibrio l’attuale fase di graduale ritorno alla normalità,

occorre che l’attenzione di tutte le forze politiche e sociali

sia concentrata” sul piano nazionale “.

“Le imprese sono pronte a fare la loro parte, con impegno e

responsabilità”, sottolinea Francesca Mariotti, che in Senato

approfondisce la linea di Confindustria indicando “quattro sfide

essenziali”. Dalla transizione digitale ed ecologica, alla

sostenibilità sociale, alla “sfida di un Paese interconnesso e

veloce”, alla “sfida dell’efficienza del sistema pubblico”.

(ANSA).



