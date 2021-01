(ANSA) – TRIESTE, 01 GEN – “Dobbiamo contare di più sulle

nuove generazioni, avere tanta fiducia e dare loro più spazio e

più voce, investire su di loro. Se riusciamo a trasformare le

risorse del Recovery Fund in reali investimenti avremo fatto un

favore al Paese e a loro”. Secondo Roberto Siagri, a.d. di

Eurotech, multinazionale friulana di alta tecnologia, sarebbe

questo uno dei modi per recuperare

il ritardo che accusal’Italia nella digitalizzazione.“I soldi se vengono trasformati in investimenti sono undebito a breve perché diventano diventano ricchezza. Serve unamaggiore visione imprenditoriale nello Stato”, indica Siagri. Maquesto si scontra con un atteggiamento di “ritrosia” in Italia:ad esempio “è stato demonizzato lo smartphone nelle scuole, invece di capire come poteva essere trasformato in uno strumentodi istruzione. Oggi avremmo potuto già avere un sistema diconnessione più interessante”.Intanto, la prevista maggiore diffusione dello smart workingporterà a uno sviluppo delle tecnologie: “Nostro compito èaiutare le imprese nella digitalizzazione dei loro impianti, deiloro asset perché siano controllabili anche da remoto. Lepersone dovranno poter agire come se fossero nel posto dilavoro, ma per questo è indispensabile la digitalizzazione dellefabbriche, con nuovi tools. Tutti si aspettano questo sviluppo,ma ci sarà se ci saranno soldi da investire. Le grandi aziendeavranno la capacità per farlo; non è detto che tutte le pmiriescano a farlo. (ANSA).

