(ANSA) – OSIMO, 27 AGO – “Il recovery fund costituisce una

opportunità straordinaria per l’Italia e per una regione come le

Marche che che ha dei problemi e delle opportunità molto

grandi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

a Osimo per un’iniziativa sul futuro della Regione Marche con il

candidato presidente del centrosinistra Maurizio Mangialardi.

“Siamo qui per discutere delle prospettive straordinarie che si

aprono per il bilancio delle Marche – ha osservato -,

Mangialardi giustamente propone una vertenza Marche, un progetto

Marche. Siamo qui per accettare questa sfida perché il recovery

fund costituisce una opportunità straordinaria”. “Con queste

risorse europee – ha proseguito – c’è l’opportunità di

rilanciare tutto il tema delle infrastrutture, per ricucire le

Marche e collegare rafforzare la sanità, costruire una grande

sanità territoriale, digitalizzare tuta la regione, dare grandi

opportunità ai cittadini e per le imprese”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

