(ANSA) – MILANO, 04 SET – Il Next Generation EU non è solo “un mero supporto alla ripartenza” sia per le tempistiche (gli

effetti inizieranno a manifestarsi dal 2022) che per il disegno

complessivo che ne fanno “uno strumento, a tutti gli effetti, di

politica industriale”. Ma quello italiano non sembra avere la

giusta lungimiranza. Dall’Osservatorio Next Generation Europe

presentato nella seconda giornata di lavori al Forum Ambrosetti,

che compara i piani dei diversi Stati, emerge che l’Italia non è

tra i Paesi più capaci di scaricare a terra le risorse, come

invece appaiono Portogallo, Belgio e Lussemburgo. Sotto la media

anche Francia e Spagna.

Gli impatti sono diversi, come diversi sono i fondi

richiesti, ma “data la dimensione del finanziamento RRF in

rapporto al PIL, quanto sarà l’impatto atteso” è la correlazione

che va a indagare l’Osservatorio e in un grafico presenta la correlazione fra fondi ricevuti (in

percentuale al PIL) e impatto economico al 2026 (inteso come

differenziale rispetto allo scenario baseline).

“Ci sono alcuni Piani Nazionali che la Commissione Europea

ipotizza avere un (leggermente) minore potenziale di

attivazione, fra cui quello italiano. La medesima analisi può

essere svolta considerando gli impatti occupazionali. Anche in

questo caso i valori (presentati come rapporto fra occupazione

addizionale al 2026 e occupati nel 2020) sono molto eterogenei e

riflettono le dimensioni relative dei Piani Nazionali”.

L’analisi di correlazione, nuovamente, evidenzia Paesi più

capaci di “scaricare a terra” le risorse e Paesi meno capaci di

attivare, proporzionalmente, più occupazione, tra cui l’Italia.

(ANSA).



Fonte Ansa.it