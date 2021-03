(ANSA) – ROMA, 02 MAR – “Il Next Generation EU è uno

strumento di fondamentale importanza in quanto volto a

finanziare, con risorse comuni, riforme in grado di innalzare la

crescita potenziale, a beneficio dell’intera collettività”. Lo

ha sottolineato il membro del comitato esecutivo della Bce,

Fabio Panetta, in un webinar organizzato dalla Bocconi su

politica monetaria e uscita dalla pandemia, spiegando che “se

gli Stati membri

sapranno cogliere questa opportunità, attuandole necessarie riforme, ne potranno derivare beneficiconsiderevoli per i cittadini europei, creando le condizioni perprogredire verso politiche strutturali e di bilancio a livelloeuropeo”. Panetta ha anche aggiunto che “dobbiamo proseguire astimolare l’economia per il tempo necessario a uscire dallacrisi rafforzati, senza danni strutturali. Attualmente i rischidi un sostegno economico troppo blando superano di gran lunga irischi che potrebbero derivare da uno stimolo eccessivo”. Percui vanno evitate “tentazioni” di ritirare gli stimolianticipatamente. (ANSA).

Fonte Ansa.it

