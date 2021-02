(ANSA) – ROMA, 06 FEB – Nel 2021 dovrebbero essere spesi

per il reddito e la pensione di cittadinanza 7,197 miliardi, in

linea con l’assestato 2020 (7,264 miliardi): è quanto si legge

nel bilancio preventivo dell’Inps per il 2021 secondo il quale

per Quota 100 la spesa dovrebbe essere di 4,629 milioni , in

aumento di 338 milioni rispetto all’assestato 2020. Nel 2019

(dato consuntivo) sono stati

spesi per il reddito (la misura èpartita ad aprile) 3,825 miliardi. Nel complesso quindi neiprimi tre anni si dovrebbero spendere quasi 18,3 miliardi.(ANSA).

Fonte Ansa.it

