Nel 2023, “Resto al Sud” gestito da Invitalia, si profila nuovamente come un’importante opportunità per incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e libere professioni in diverse regioni italiane. Questa iniziativa promuove la crescita economica e l’innovazione principalmente nelle aree meridionali del paese.

Regioni Beneficiate dal Programma

L’incentivo, come riepilogato dal sito posizioniaperte.com, è focalizzato sul sostegno all’imprenditorialità nel Sud Italia, con l’obiettivo specifico di promuovere la creazione di nuove aziende nelle seguenti regioni:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia

Sono incluse anche le aree del cratere sismico del Centro Italia, che coprono:

Lazio

Marche

Umbria

Oltre a queste, il programma si estende alle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord.

Finanziamenti Disponibili e Settori Interessati

Il programma è rivolto ai cittadini privati di età compresa tra 18 e 55 anni, con una dotazione finanziaria totale per il biennio 2023/2024 di 1 miliardo e 250 milioni di euro.

Le attività che possono beneficiare del finanziamento attraverso “Resto al Sud” includono diversi settori quali:

Industria e artigianato

Elaborazione di prodotti agricoli

Iniziative in campo pesca e acquacoltura

Offerta di servizi alle aziende e ai privati

Turismo

Commercio