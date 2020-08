(ANSA) – MILANO, 26 AGO – I sindacati delle tlc sono contrari a una rete ‘pubblica’ sul modello Open Fiber e lo scrivono in

una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Occorre un soggetto forte” scrivono Slc Cgil, Fistel Cisl e

Uilcom Uil e “questo compito lo può assolvere Tim” con Cdp

rafforzata nell’azionariato, ma mantenendo l’attuale perimetro “attraverso il possesso della maggioranza delle azioni” e anche “aperta da subito a tutti gli investitori interessati ai quali

vanno garantiti poteri speciali”. Altre soluzioni, come

eventuali scissioni, non permettono di competere con i colossi

di Cina e Usa e ” impensieriscono molto sul piano della tenuta

occupazionale”. Per questo i segretari generali Fabrizio Solari,

Vito Vitale e Salvatore Ugliarolo hanno chiesto un tavolo di

confronto con il Governo in tempi rapidissimi. Lunedì Tim

riunirà il cda sul progetto Fibercop, la società per la rete

secondaria con Kkr e Fastweb e, anche la politica sente che il

conto alla rovescia difficilmente si potrà interrompere. (ANSA).



