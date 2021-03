(ANSA) – ROMA, 24 MAR – “Le polemiche innescate” sulla rete

unica “le trovo teleguidate dai soggetti in campo”. Lo ha detto

il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti

intervenendo al webinar ‘Reshape the World’, organizzato dal

Sole 24 Ore, ribadendo: “Io non mi sono espresso contro la rete

unica”. I soggetti “chiariscano quali sono i loro progetti” e

chiarezza “deve essere fatta prima di Pasqua”, ha sottolineato

il ministro. “Mi si domanda se io sia a favore o no del

monopolio. Io dai primi rudimenti di economia sono sempre stato

a favore della concorrenza, ma nel caso specifico la situazione

è peculiare, il settore è ampiamente regolato”, ha concluso

Giorgetti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

