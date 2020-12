(ANSA) – MILANO, 14 DIC – L’italiana Retelit sarà uno dei

protagonisti della digitalizzazione della Libia. Il Governo ha

ambiziosi progetti nella fibra e nel 5G e, attraverso la Libyan

Post, Telecommunications & IT Holding Company, la holding di

tutti gli investimenti di tlc del governo (e azionista di

Retelit con il 14,7%), ha coinvolto i suoi partner per

discuterne durante un forum di due giorni che

si è svolto aTripoli, il 13 e 14 dicembre.L’impegno del Governo è quello “in un orizzonte di 5 anni –ha spiegato all’ANSA il presidente di LPTIC, Faisel Gergab – diportare un upgrade delle infrastrutture e digitalizzare ilpaese” al servizio di una nuova industria e una nuova economiaattraente per gli investimenti stranieri “con un impegnoeconomico di circa 3 miliardi di dollari”.Al forum ha partecipato in presenza il ceo di RetelitFederico Protto con un team del gruppo italiano e i manager diEricsson, Huawei, Nokia (in video conferenza), ZTE. Cinque iprogetti su cui concentrarsi. Oltre al 5G quelli nel fisso doveè direttamente coinvolta Retelit: la creazione in Libia di unarete in fibra ottica più performante e ottimizzata rispetto aquella attuale, l’atterraggio di cavi sottomarini, caviterrestri per creare connessioni in fibra con gli altri paesiafricani e un data center. (ANSA).

