(ANSA) – ROMA, 24 FEB – “L’online food delivery è

un’industria che opera nel pieno rispetto delle regole, capace

di garantire un servizio essenziale”. E’ quanto dichiarano in

una nota le società di online food delivery, Deliveroo, Glovo e

Uber Eats riguardo l’inchiesta dell’Ispettorato del Lavoro e

della Procura di Milano. “Siamo sorpresi dalle dichiarazioni e

stiamo analizzando e approfondendo i documenti che ci sono stati

forniti

e valuteremo ogni azione conseguente”, affermano.”Oggi irider che collaborano con le piattaforme di food deliveryoperano all’interno di un contesto legale e protetto, cheassicura ai rider flessibilità e sicurezza”, afferma ancoranella nota Assodelivery “Le piattaforme, pur nelle specifichedifferenze, hanno operato in questi anni nel rispetto dellenormative vigenti, compreso l’inquadramento dei lavoratori e lenormative in materia di sicurezza sul lavoro. Non concordiamodunque con il quadro illustrato oggi. La pandemia ha dimostratoche il food delivery è un vero e proprio servizio essenziale.Nell’anno appena trascorso, che ha messo a dura prova il settoredella ristorazione, questa industria ha prodotto decine dimigliaia di occasioni di lavoro e rappresentato un supportofondamentale per i ristoranti, per un valore di oltre 1 miliardodi euro di entrate”. (ANSA).

