(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Cgil, Cisl, Uil e Assodelivery hanno

sottoscritto oggi, alla presenza del ministro del Lavoro, Andrea

Orlando il Protocollo Quadro Sperimentale per la legalità,

contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo

sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery. Lo fanno

sapere i sindacati parlando di un “risultato importante” che ha

l’obiettivo di porre fine allo sfruttamento dei rider.

Nel Protocollo –

spiegano in una nota i sindacati – èprevisto l’impegno delle aziende aderenti ad Assodelivery adadottare un modello organizzativo idoneo a prevenirecomportamenti scorretti all’interno di un’azienda e l’impegnodelle piattaforme a non ricorrere ad aziende terze, almeno finoa quando non verrà creato un apposito albo delle stessepiattaforme. Inoltre si prevede la costituzione di un Organismodi Garanzia il cui compito sarà di vigilare in posizione diterzietà sulle dinamiche lavorative dei rider e riportareeventuali specifiche segnalazioni alla Procura della Repubblica.(ANSA).

Fonte Ansa.it

