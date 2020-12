Rightmove prevede che l’inflazione dei prezzi delle abitazioni scenderà leggermente al 4% nel 2021.

I prezzi delle case hanno registrato il più netto aumento di cinque mesi dal 2004.

Rightmove ha registrato un calo del 34% dei ricavi del Q1 ad agosto.

Rightmove plc (LON: RMV) ha previsto lunedì che l’inflazione dei prezzi delle

abitazioni manterrà gran parte del suo slancio il prossimo anno e scenderà solo leggermente al 4% nonostante un previsto aumento della disoccupazione, secondo le previsioni della Banca d’Inghilterra.

Le azioni Rightmove, che puoi imparare ad acquistare online qui, sono state registrate con un aumento di meno dell’1% nel trading pre-mercato di lunedì. Il titolo è ora scambiato a 6,52 sterline per azione rispetto a 4,00 sterline per azione di marzo, quando l’impatto del COVID-19 era al suo apice. Rightmove aveva iniziato l’anno a un prezzo per azione di 6,40 sterline per azione.

Il mercato immobiliare britannico si è ripreso rapidamente negli ultimi mesi

Il più grande portale immobiliare online del Regno Unito ha detto che chiede prezzi per le proprietà che sono stati pubblicizzati prima tra l’8 novembre e il 5 dicembre erano del 6,6% in più su base annua – un tasso di crescita che ha detto era insostenibile. Nel mese precedente, ha aggiunto Rightmove, il tasso di crescita è stato limitato al 6,3%.

Il mercato immobiliare nel Regno Unito si è ripreso rapidamente negli ultimi mesi dopo che il governo ha allentato le restrizioni contro il COVID-19, poiché le persone cercavano case più grandi per soddisfare le loro esigenze di lavoro da casa e beneficiano dell’agevolazione fiscale temporanea sostenuta dallo stato su tutti gli acquisti.

La riduzione delle tasse sugli acquisti scadrà il prossimo anno a marzo. Ma il suo impatto sull’inflazione dei prezzi delle case, come da sito web di proprietà con sede a Londra, sarà minimo, grazie ai costi di indebitamento a basso costo e alla domanda sottostante.

I prezzi delle case hanno registrato il più forte aumento dal 2004

A causa della pandemia di Coronavirus in corso, Rightmove aveva registrato un calo del 34% dei ricavi del primo semestre su base annua ad agosto. Il direttore, Tim Bannister, dei dati sulle proprietà di Rightmove ha dichiarato lunedì:

“È probabile che ci sarà una tregua nel secondo trimestre a meno che la vacanza del bollo non venga estesa, ma per molti acquirenti la sua rimozione non sarà vincente o interrotta, anche se potrebbe portarli a ridurre le loro offerte in una certa misura.”

In confronto, gli economisti avevano previsto che l’inflazione dei prezzi delle abitazioni stagnasse nel 2021, secondo il sondaggio condotto da Reuters a settembre. In una recente dichiarazione, l’istituto di credito ipotecario Halifax ha rivelato il più forte aumento dei prezzi delle case dal 2004 nel periodo da giugno a ottobre.

Rightmove ha avuto un andamento in gran parte ottimista nel mercato azionario lo scorso anno con un guadagno annuo vicino al 45%. Al momento è quotata a 5,67 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 42,17.

