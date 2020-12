(ANSA) – ROMA, 15 DIC – “E’ necessario mobilitare il

risparmio degli italiani per rimettere in moto l’economia reale.

Ma non riusciremo a centrare questo obiettivo senza riformare in

profondità la relazione tra banche e clientela” e puntando su “un nuovo modello di consulenza”: Questa la proposta del

segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani lanciata

oggi nel corso dell’evento “Il risparmio degli italiani per

l’economia

del Paese – un nuovo modello di consulenza”, cuihanno partecipato il presidente dell’Arbitro per controversiefinanziarie Gianpaolo Barbuzzi, il segretario confederale dellaCisl Andrea Cuccello, gli economisti Alberto Berrini e LucioLamberti. Si tratta di un modello, ha spiegato Colombani “cheamplia l’offerta di prodotti finanziari alla clientela edelimina alla radice il problema delle commissioni dal momentoche ad essere remunerato è il servizio. Perché gli intermediariadottino la consulenza indipendente è però necessario agire conla leva degli incentivi fiscali”. “Condivido la proposta diFirst Cisl sulla consulenza finanziaria indipendente – hadichiarato il presidente di Acf Barbuzzi – perché tutelamaggiormente il risparmiatore, il cui atteggiamento è spessorinunciatario, e può attenuare la conflittualità”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

