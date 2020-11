(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Il Decreto Ristori bis anticipa

300 milioni del 2021 per consentire alle aziende del Trasporto

pubblico locale di riorganizzarsi da subito: 100 di questi

potranno essere utilizzati per il ricorso a servizi aggiuntivi,

mentre i restanti 200 per la copertura delle perdite causate

dalla riduzione dei ricavi. Lo ha scritto su Facebook la

ministra dei Trasporti, Paola De MIcheli. “Sono fondi

– precisa– che si aggiungono al miliardo e 100 milioni già stanziati nel2020 e ai 12 miliardi destinati nell’arco di 5 anni agliinvestimenti per i bus ecologici e alla realizzazione dei nuovisistemi di spostamento rapido di massa nelle città”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

