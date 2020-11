(ANSA) – ROMA, 27 NOV – Il decreto legge ristori quater

prorogherà il termine per la presentazione della dichiarazione

dei redditi e della dichiarazione Irap dal 30 novembre al 10

dicembre, “assicurando in tal modo dieci giorni in più ai

contribuenti e agli intermediari”. Il termine per il versamento

della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e

dell’Irap dovuta dagli operatori economici verrà prorogato

dal30 novembre al 10 dicembre 2020.Lo comunica il Mef in una notain cui preannuncia i contenuti del prossimo decreto ristori, inarrivo sul tavolo del cdm probabilmente domenica.Nel decretoristori quater sarà prevista un’ampia proroga fiscale per leimprese non interessate dagli ISA, “ovunque localizzate, chehanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello incorso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro eche, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione delfatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primosemestre 2019”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

