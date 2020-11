Rosneft registra una perdita di £630 milioni nel Q3.

L’EBITDA dell’azienda russa è balzato a £3,58 miliardi nel Q3.

Rosneft è in calo di oltre il 10% da inizio anno nel mercato azionario.

Rosneft Oil Co. (MCX: ROSN) ha dichiarato venerdì di aver concluso il terzo trimestre fiscale in perdita, ma gli utili sottostanti

hanno registrato una crescita di oltre il 100% rispetto al trimestre precedente poiché i prezzi del petrolio hanno registrato una forte ripresa negli ultimi mesi dopo un minimo storico all’inizio di quest’anno a causa della pandemia di Coronavirus che ha finora infettato più di 53 milioni di persone in tutto il mondo e causato oltre 1,3 milioni di morti.

Venerdì, le azioni della società erano in ribasso dell’1% in borsa. Su base annua, Rosneft Oil Co. è ora in calo di oltre il 10% dopo aver recuperato il 70% dal minimo di marzo, quando la crisi del COVID-19 ha pesato pesantemente sui prezzi globali del petrolio. Non sai come scegliere un agente di cambio affidabile per fare trading online? Ecco un elenco dei migliori per semplificare la selezione.

L’EBITDA di Rosneft sale a £3,58 miliardi nel Q3

Rosneft ha detto che la sua perdita netta si attesta a 630 milioni di sterline nel trimestre che si è concluso il 30 settembre. In confronto, aveva registrato un profitto di 420 milioni di sterline nel secondo trimestre fiscale. Rosneft ha attribuito la sua performance altalenante nell’ultimo trimestre a fattori non monetari, ma si è astenuta dal fornire una visione dettagliata di questi fattori.

La società con sede a Mosca ha dichiarato all’inizio di questa settimana che il suo mega-progetto nell’Artico, Vostok Oil, includerà un impianto di liquefazione del gas naturale.

La società russa, tuttavia, ha affermato che il suo EBITDA (utile prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento) nel terzo trimestre fiscale è rimasto robusto registrando un aumento da 1,66 miliardi di sterline a 3,58 miliardi di sterline. Rosneft ha affermato che l’aumento dell’EBITDA è dovuto principalmente a un forte aumento del prezzo globale del petrolio durante il periodo da luglio a settembre, che ha portato a una crescita del 38% nel benchmark degli Urali a un prezzo al barile di 32,66 sterline.

I commenti del CEO, Igor Sechin

Il CEO di Rosneft, Igor Sechin, ha commentato la relazione finanziaria venerdì e ha dichiarato:

“I risultati significativi del terzo trimestre includono una riduzione dei costi operativi upstream a 2,13 sterline per barile di petrolio equivalente e una diminuzione del costo degli interessi del 24% in termini di dollari su base annua”.

In un annuncio alla fine di marzo, Rosneft ha affermato di essersi ritirata dalle sue operazioni in Venezuela nel tentativo di evitare le sanzioni americane.

Al momento, Rosneft Oil Co. è quotata a 43 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 15,96.

