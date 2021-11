Martedì l’indice Russell 2000 ha raggiunto un livello record, ma Jonathan Krinsky di Bay Crest Partners afferma che le small cap potrebbero continuare il rally e salire di più.

Krinsky difende la sua chiamata rialzista su “Halftime Report” della CNBC

Nell’“Halftime Report” della CNBC, Krinsky ha affermato che il Russell 2000 è in fase di consolidamento da circa nove mesi e, storicamente, l’indice delle small cap tende a riprendersi dopo periodi prolungati di trading laterale. Ha aggiunto:

“Negli ultimi dieci anni, il Russell 2000 è cresciuto di nove anni su dieci a novembre con un guadagno medio di circa il 3,0%. È di gran lunga il mese migliore in quel periodo e il motivo per cui funziona è che settembre e ottobre tendono ad essere un po’ instabili, il che dà il via al rally”.

Un terzo del Russell 2000, ha detto Krinsky, ha raggiunto il massimo di un mese lunedì, il che dimostra anche che l’indice delle small cap salirà ulteriormente nei prossimi mesi. Anche Paul Hickey di Bespoke è d’accordo con la sua tesi rialzista.

Altri motivi per cui Krinsky vede un vantaggio nel Russell 2000

Secondo Krinsky, il trucco del Russell 2000 stesso indica che è in vista un’uscita ancora più grande. Ha detto:

“L’assistenza sanitaria è la più grande ponderazione nel Russell 2000. Gran parte di ciò è Biotech, che è ancora in calo di circa il 25% rispetto ai suoi massimi a parità di peso. Stiamo appena iniziando a vedere XBI uscire da una base piuttosto significativa”.

La stagionalità, ha aggiunto, è un fattore importante anche per le biotecnologie. Negli ultimi nove anni, il settore è cresciuto in media del 7,0% a novembre. Altre metriche che tracciano le small cap come Vanguard sono già scoppiate, cosa che Krinsky vede come un’altra indicazione che il Russell 2000 sarà il prossimo.